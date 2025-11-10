Sinner ohne Probleme zum Auftaktsieg

SID 10.11.2025 • 22:38 Uhr Der Titelverteidiger hält sich bei den ATP Finals schadlos. Am Ende wird es gegen Félix Auger-Aliassime deutlich. Der Kanadier hat am Ende Schmerzen.

Jannik Sinner hat seine Titelverteidiger-Mission bei den ATP Finals in Turin erfolgreich gestartet. Vor 12.000 italienischen Tennisfans siegte der Weltranglistenzweite gegen den am Ende angeschlagenen Kanadier Félix Auger-Aliassime nach einer konzentrierten Leistung mit 7:5, 6:1.

Nach 1:40 Stunden verwandelte Sinner per Ass seinen ersten Matchball und baute damit eine beeindruckende Serie aus. Für den Wimbledonsieger war es bereits der 27. Sieg in der Halle in Folge. In der Vierergruppe setzte er damit die Zeichen früh auf Halbfinaleinzug.

"Das war ein sehr anstrengendes Match. Er hat sehr aggressives Tennis gespielt und ich bin froh, diesen Test bestanden zu haben", sagte Sinner: "Bei diesem Format ist es wichtig, das erste Spiel zu gewinnen. Ich hoffe er wird wieder fit."

Gegen Auger-Aliassime brauchte Sinner im ersten Durchgang ein wenig Geduld. Der zuletzt formstarke Kanadier hielt die Partie mit seinen guten Aufschlägen offen und ließ sich auch von der Kulisse nicht beirren. Eine kurze Phase der Unkonzentriertheit aber nutzte Sinner eiskalt zum späten und entscheidenden Break aus.

Anschließend war Sinner, seit Montag "nur" noch die Nummer zwei der Welt, der klar bessere Spieler. Der Gruppengegner von Alexander Zverev ließ sich nach einem weiteren Break früh im zweiten Satz nicht mehr von seinem Weg abbringen. Auger-Aliassime ließ sich zwischenzeitlich an der linken Wade behandeln, wo er Schmerzen zu haben schien.