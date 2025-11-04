Tennis: Altmaier und Hanfmann mit Auftaktsiegen

SID 04.11.2025 • 15:42 Uhr Für die meisten Profis endet die Tennissaison in dieser Woche. Zwei Deutsche starten erfolgreich in ihre Turniere.

Die deutschen Tennisprofis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann sind auf dem Weg zu einem gelungenen Saisonabschluss. Altmaier gewann sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in Metz gegen den an Position sechs gesetzten Franzosen Arthur Rinderknech mit 6:4, 6:4 und zog ins Achtelfinale ein. Hanfmann erreichte die Runde der letzten 16 beim ATP-Turnier in Athen durch ein 6:4, 6:2 gegen das 17 Jahre alte Toptalent Iwan Iwanow (Bulgarien).

Im Achtelfinale trifft Altmaier, für den das Tennisjahr nach dem Turnier im Nordosten Frankreichs endet, auf den Franzosen Hugo Gaston. Gegen Rinderknech, der Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev in diesem Jahr zweimal besiegt hatte (Wimbledon und Shanghai), brachte der 27-Jährige aus Kempen im ersten Satz ein frühes Break zum Satzgewinn durch. Im ausgeglichenen zweiten Durchgang nahm Altmaier dem 28. der Weltrangliste das Aufschlagspiel zum 5:4 ab und servierte das Match dann souverän aus.