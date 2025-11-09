Tennis, ATP-Finals: Alexander Zverev - Ben Shelton live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 09.11.2025 • 17:30 Uhr Alexander Zverev trifft zum Auftakt der ATP-Finals in Turin auf den US-Amerikaner Ben Shelton. SPORT1 erklärt, wie Sie die Partie verfolgen können.

Vom 9. bis 16. November kämpfen die besten acht Spieler der Saison bei den ATP-Finals 2025 um den Titel. Für Alexander Zverev beginnt das Turnier in Turin schon am Auftakttag mit einem ganz entscheidenden Duell.

Der zweimalige Champion trifft am Sonntag im zweiten Match der Abend-Session (nicht vor 20.30 Uhr) auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der sich zum ersten Mal qualifiziert hat.

ATP-Finals 2025: So können Sie Zverev - Shelton live verfolgen

TV: Sky

Sky Stream: Sky

Sky Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Bei einer Niederlage würde es für Zverev im Kampf um den zum Halbfinal-Einzug nötigen zweiten Platz in der „Björn Borg Group“ äußerst schwer werden. Der Hamburger trifft noch auf Titelverteidiger Jannik Sinner sowie auf Felix Auger-Aliassime.