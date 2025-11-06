Tennis: Hanfmann siegt und fordert Djokovic

SID 06.11.2025 • 20:50 Uhr Der Deutsche sammelt in Athen wichtige Punkte für die Top 100. Jetzt wartet ein Tennisgigant im Halbfinale.

Yannick Hanfmann hat zum Ende des Tennisjahres ein Ausrufezeichen gesetzt und das Halbfinale des ATP-Turniers in Athen erreicht. Der Karlsruher bezwang den US-Amerikaner Marcos Giron mit 7:6 (7:3), 6:4, auf den Davis-Cup-Spieler wartet im Halbfinale nun kein Geringerer als Tennisgigant Novak Djokovic.

Am Donnerstagabend präsentierte sich Hanfmann vor allem stark bei eigenem Aufschlag. Nach drei vergebenen Satzbällen zog der 33-Jährige den ersten Satz im Tiebreak auf seine Seite. Auch anschließend spielte die Nummer 117 der Welt souverän: Das Break zum 5:3 im zweiten Satz glich einer Vorentscheidung.