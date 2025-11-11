Zverev Mittwochabend gegen Sinner: "Kann eine Chance haben"

SID 11.11.2025 • 08:54 Uhr Das zweite Match des Weltranglistendritten bei den ATP Finals wird zum ultimativen Härtetest.

Nach seinem starken Auftakt trifft Alexander Zverev bei den ATP Finals in Turin im zweiten Match auf Titelverteidiger Jannik Sinner. Der Weltranglistendritte aus Hamburg bestreitet gegen den Italiener am Mittwoch die zweite Einzelpartie des Tages (nicht vor 20.30 Uhr/Sky).

"Gegen Sinner erwarte ich ein sehr schweres Match, weil er der beste Spieler der Welt ist auf diesem Belag", ließ Zverev keine Zweifel an der Favoritenrolle des Gegners. Aber: "Wenn ich zu 100 Prozent fit bin", sagte der Hamburger, "dann kann ich eine Chance haben".

Zum Start ins Turnier hatte Zverev sich in der starker Form präsentiert. Am Sonntagabend bezwang er den US-Amerikaner Ben Shelton nach einer fast fehlerlosen Leistung in zwei Sätzen. In der Vierergruppe qualifizieren sich die beiden ersten für das Halbfinale am Wochenende. Er fühle sich "sehr gut" und bereit für die kommenden Aufgaben, sagte Zverev, der das Turnier 2018 und 2021 gewonnen hat.