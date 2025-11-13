Zverev vor Entscheidungsspiel: "Sehr realistische Chance"

SID 13.11.2025 • 05:39 Uhr Der Hamburger fühlt sich trotz der Niederlage gegen Jannik Sinner gerüstet für das Duell mit Félix Auger-Aliassime.

Mit der nervigen Niederlage gegen Jannik Sinner wollte sich Alexander Zverev gar nicht lange aufhalten. "Ich blicke nach vorne", stellte der Weltranglistendritte nach dem bitteren 4:6, 3:6 gegen den Südtiroler klar. Kein Wunder: Am Freitag (nicht vor 20.30 Uhr/Sky) steht schließlich schon das gefühlte Viertelfinale gegen Félix Auger-Aliassime an.

Er habe im Duell mit dem Kanadier eine "sehr realistische Chance, das Halbfinale zu erreichen", sagte Zverev: "Und das ist jetzt mein Hauptziel."

Vor dem dritten und entscheidenden Vorrundenspiel ist die Ausgangslage in der Gruppe klar: Sinner ist bereits für das Halbfinale qualifiziert, dessen Gegner Ben Shelton hingegen hat keine Chance mehr darauf, und so kämpfen Auger-Aliassime und Zverev im direkten Duell um das verbliebene Ticket für die Runde der besten Vier.

Auger-Aliassime hat Zverev zuletzt bei den US Open geschlagen und dem Deutschen ein bitteres Drittrundenaus zugefügt. Seinem Selbstvertrauen sei das natürlich dienlich, wie der Kanadier bemerkte: "Es ist natürlich besser, dass das letzte Match zu meinen Gunsten ausgegangen ist", sagte er: "Aber er weiß, was er zu tun hat und ich weiß, was ich zu tun habe. Mal sehen, wer am Freitag sein Spiel besser umsetzen kann."

Die Hoffnung darauf, dass dies Zverev sein könnte, ergibt sich vor allem aus dessen eigentlich starker Leistung gegen Sinner. Ein wenig seltsam und aus Zverevs Sicht bitter war diese fünfte Niederlage gegen den Südtiroler in Folge dahergekommen. Sieben Breakbälle erarbeitete er sich, aber Sinner ließ immer wenn es drauf ankam, gar nichts zu. Und Zverev haderte letztlich zu sehr mit seinem Schicksal.