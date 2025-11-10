Zwei Todesfälle erschüttern ATP Finals in Turin

Tragischer Tag bei den ATP Finals in Turin: Am Rande des Turniers der acht besten Tennisspieler des Jahres ist es am Montag unabhängig voneinander zu zwei Todesfällen gekommen.

Wie unter anderem die Gazetta dello Sport berichtete, handelte es sich bei den beiden verstorbenen Personen um zwei Männer. Ein 70 Jahre alter Zuschauer sei demnach im Fan-Bereich vor der Halle zusammengebrochen, die zweite Person (78) habe während der Partie von Taylor Fritz und Lorenzo Musetti einen Kollaps auf der Tribüne erlitten. Das Leben beider konnte trotz schnell eingeleiteter Notfallmaßnahmen nicht gerettet werden.