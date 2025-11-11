Zweite Pleite für Krawietz/Pütz: Titelverteidiger schon raus

SID 11.11.2025 • 19:38 Uhr Auch gegen das topgesetzte Duo aus Großbritannien verlieren die beiden Doppelspezialisten. Der Halbfinaleinzug ist nicht mehr möglich.

Zwei Spiele, zwei Niederlagen und keine Chance mehr auf das Halbfinale: Die Titelverteidiger-Mission von Kevin Krawietz und Tim Pütz bei den ATP Finals ist krachend gescheitert. Gegen das topgesetzte britische Duo Julian Cash/Lloyd Glasspool verlor das deutsche Spitzendoppel eine am Ende einseitige Partie mit 6:7 (9:11), 2:6.

Im Vorjahr hatten Krawietz/Pütz sich überraschend als erstes deutsches Doppel in der Geschichte den Turniersieg geschnappt und ihren größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Doch nach der knappen Auftaktniederlage gegen Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spanien/Argentinien) lief es auch gegen Cash/Glasspool nicht rund.

Trotz guter Chancen schenkten die beiden den Satzgewinn im Tiebreak des ersten Durchgangs regelrecht her. Zwei frühe Breaks zu Beginn des zweiten Satzes leiteten die Niederlage dann endgültig ein. Die Briten sicherten sich durch den Sieg die Spitzenposition in der Weltrangliste am Ende des Jahres - unabhängig vom weiteren Turnierverlauf.