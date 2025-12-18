Nächste Niederlage: Engel vor dem Aus bei Next Gen Finals

Das Tennis-Toptalent muss sich auch Dino Przmic aus Kroatien geschlagen geben.

Justin Engel droht bei den Next Gen Finals das Aus. Der 18 Jahre alte Tennisprofi aus Nürnberg verlor am Donnerstag auch sein zweites Gruppenspiel bei dem Jahresendturnier der besten Jungprofis und braucht für eine Chance auf das Halbfinale nun Schützenhilfe.

Engel unterlag in Dschidda/Saudi-Arabien dem Kroaten Dino Przmic mit 1:4, 4:2, 3:4 (3:7), 1:4. Bei den Next Gen Finals wird in einem ungewohnten Modus gespielt: Für einen Satzgewinn benötigen die Akteure vier gewonnene Spiele. Zum Auftakt hatte er sich dem Belgier Alexander Blockx geschlagen geben müssen. Sein abschließendes Vorrundenduell bestreitet Engel am Freitag gegen den an Position sechs gesetzten US-Amerikaner Nishesh Basavareddy.

Gegen Przmic zeigte sich Engel im Vergleich zu seiner Auftaktniederlage am Vortag leicht verbessert. In den entscheidenden Phasen aber merkte man seinem kroatischen Gegner (20) den Erfahrungsvorteil an. Insbesondere im Tie Break des dritten Satzes ließ Engel zu viel liegen.