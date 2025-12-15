Next Gen Finals: Engel setzt sich ambitionierte Ziele

SID 15.12.2025 • 18:41 Uhr Nach einer Auszeit soll es für Justin Engel hoch hinausgehen. Der 18-Jährige hat hohe Ziele.

Nach einer Auszeit in den Bergen soll es hoch hinaus gehen: Justin Engel startet mit durchaus großen Ambitionen in die Next Gen Finals der ATP. Und auch für die kommende Saison nimmt sich das erst 18 Jahre alte Tennis-Talent aus Franken viel vor.

„Mein Ziel für nächstes Jahr ist, dass ich mich für einen Grand Slam qualifiziere. Egal ob über die Rankings oder die Quali. Und am Ende des Jahres Top-100“, sagte Engel am Montag in einer Gesprächsrunde der ATP: „Großes Ziel, aber ich sehe es positiv und gebe mein Bestes.“

Tennis: Engel will ins Halbfinale

Aktuell steht er auf Rang 187 der Weltrangliste und blickt auf große Schritte in der abgelaufenen Spielzeit zurück. Durch die Absage des Tschechen Jakub Mensik rutschte Engel nun sogar noch in das Jahresfinale der besten Jungprofis hinein, was er als „Belohnung“ ansieht. Bei dem Event in Jeddah/Saudi-Arabien bestreitet er am Mittwoch (13.00 Uhr) seinen Auftakt gegen den Belgier Alexander Blockx.

Auch für das Event, das er als erste Deutscher bestreitet, nimmt sich Engel viel vor. „Ich genieße es und ich will mich qualifizieren für das Halbfinale“, sagte er.