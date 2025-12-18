Zverev gibt Zusage für München

Alexander Zverev peilt beim ATP-Turnier in München seine Titelverteidigung an.

Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev verteidigt im nächsten Jahr seinen Titel beim ATP-Turnier in München.

Der 28-jährige Hamburger gab seine Zusage für das Sandplatzturnier, das vom 11. bis 19. April auf den Courts des MTTC Iphitos ausgespielt wird.

Zverev: “München wie ein zweites Zuhause”

“München hat für mich einen festen Platz im Kalender und fühlt sich jedes Mal wie ein zweites Zuhause an. Die Unterstützung und Atmosphäre sind einfach unfassbar und ich freue mich sehr, im April zurückzukommen”, sagte Zverev.

Die Nummer drei der Weltrangliste liegt mit drei Erfolgen (2017, 2018 und 2025) gleichauf mit Rekordsieger Philipp Kohlschreiber.

Top-Ten-Spieler Fritz und Shelton in München dabei

Zu Zverevs Herausforderern zählen die Top-Ten-Spieler Taylor Fritz und Ben Shelton aus den USA. Fritz hatte im Vorjahr das Finale gegen Jan-Lennard Struff verloren, in diesem Jahr zog Shelton gegen Zverev im Endspiel den Kürzeren.