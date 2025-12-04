Zverev schlägt 2026 wieder in Hamburg auf

Alexander Zverev (28) wird auch im nächsten Jahr bei seinem Heimturnier am Hamburger Rothenbaum (16. bis 23. Mai 2026) aufschlagen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt.
Erneuter Zverev-Start in Hamburg
2023 konnte Deutschlands bester Tennis-Profi Alexander Zverev sein Heimturnier gewinnen.
Kommt nach Hamburg: Alexander Zverev
© AFP/SID/TIZIANA FABI
Er freue sich schon „sehr“ auf den Sandplatz-Klassiker, sagte Zverev: „Zu Hause zu spielen, bedeutet mir immer unglaublich viel - und ich spüre jetzt schon die besondere Energie, die die Zuschauer in Hamburg jedes Jahr erzeugen“.
Zverev hatte 2013 in Hamburg sein Debüt auf der ATP-Tour gefeiert, 2023 gewann Deutschlands bester Tennis-Profi das Turnier.
Derzeit erholt sich Zverev im Malediven-Urlaub von der abgelaufenen Saison, ehe bereits im Januar mit den Australian Open in Melbourne das erste große Tennis-Highlight des neuen Jahres ansteht.