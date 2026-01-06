Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Hongkong: Erstrundenaus für Struff

Hongkong: Erstrundenaus für Struff

Der Warsteiner verliert gegen Botic van de Zandschulp.
Voller Fokus bei Jan-Lennard Struff
Voller Fokus bei Jan-Lennard Struff
© IMAGO/Nexpher Images/SID/Kobe Li
SID
Der Warsteiner verliert gegen Botic van de Zandschulp.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat zum Auftakt in die neue Saison eine ärgerliche Erstrundenniederlage kassiert. Der Warsteiner verlor beim ATP-Turnier in Hongkong gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 3:6, 6:1, 1:6. Zuvor hatte Struff zum Start ins neue Jahr immerhin seine beiden Qualifikationsmatches gewonnen.

Der Davis-Cup-Routinier (35) liegt derzeit auf Rang 82 der Weltrangliste. Beim ersten großen Highlight des Tennisjahres, den Australian Open in Melbourne ab 18. Januar, steht er somit im Hauptfeld. In Hongkong ist nun kein deutscher Spieler mehr dabei.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite