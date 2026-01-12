Tennis: Gefürchteter Aufschlag-Riese tritt zurück

SID 12.01.2026 • 06:55 Uhr Der Kanadier Milos Raonic war Nummer drei der Welt und schaffte es ins Wimbledon-Finale.

Der Kanadier Milos Raonic hat seine Karriere als Tennisprofi beendet. Dies teilte der frühere Weltranglistendritte und Wimbledon-Finalist in den Sozialen Medien mit.

„Ich bin der glücklichste Mensch gewesen, weil ich dort draußen meine Träume erfüllen konnte“, schrieb der 35-Jährige. Seit seinem Erstrunden-Aus bei Olympia 2024 gegen Dominik Koepfer hatte Raonic kein Turnier gespielt.

Der gewaltige Aufschläger Raonic gewann in seiner Karriere acht ATP-Titel, zuletzt im Januar 2016 in Brisbane mit einem Finalsieg über Roger Federer. In seinem einzigen Major-Endspiel unterlag er 2016 in Wimbledon in drei Sätzen gegen Andy Murray.