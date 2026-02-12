Achtelfinal-Aus für Struff in Rotterdam

SID 12.02.2026 • 23:54 Uhr Der Davis-Cup-Spieler unterliegt dem Weltranglistenzehnten Alexander Bublik in drei Sätzen.

Der Warsteiner Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Rotterdam das Viertelfinale verpasst.

In der Runde der letzten 16 unterlag der 35 Jahre alte Davis-Cup-Spieler dem sieben Jahre jüngeren Weltranglistenzehnten Alexander Bublik aus Kasachstan 6:7 (2:7), 6:4, 3:6.