Achtelfinal-Aus für Struff in Rotterdam

Der Davis-Cup-Spieler unterliegt dem Weltranglistenzehnten Alexander Bublik in drei Sätzen.
Aus in Rotterdam: Jan-Lennard Struff
Aus in Rotterdam: Jan-Lennard Struff
© IMAGO/SID/Marcel van Plateringen
SID
Der Warsteiner Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Rotterdam das Viertelfinale verpasst.

In der Runde der letzten 16 unterlag der 35 Jahre alte Davis-Cup-Spieler dem sieben Jahre jüngeren Weltranglistenzehnten Alexander Bublik aus Kasachstan 6:7 (2:7), 6:4, 3:6.

Struff war der einzige deutsche Spieler bei dem mit 2,46 Millionen Euro dotierten Turnier in den Niederlanden.

