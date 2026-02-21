Alcaraz triumphiert in Doha

SID 21.02.2026 • 20:16 Uhr Der Spanier setzt seine Siegesserie fort und gewinnt den Titel in Doha. Der Weltranglistenerste behauptet sich im Finale gegen Arthur Fils.

Spaniens Tennis-Star Carlos Alcaraz hat erstmals das ATP-Turnier in Doha gewonnen. Der Weltranglistenerste setzte sich im Finale gegen den Franzosen Arthur Fils scheinbar mühelos 6:2, 6:1 durch und holte den insgesamt 26. Turniersieg seiner Karriere. Nach nur 51 Minuten verwandelte der Favorit seinen ersten Matchball.