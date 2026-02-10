Newsticker
Buenos Aires: Altmaier verliert erneut

Im neuen Jahr läuft es für Altmaier nicht, noch immer wartet er auf seinen ersten Sieg.
Atmaier feierte im neuen Jahr noch keinen Sieg
Im neuen Jahr läuft es für Altmaier nicht, noch immer wartet er auf seinen ersten Sieg.

Tennisprofi Daniel Altmaier kommt in der neuen Saison weiter nicht in Schwung. Der Kempener unterlag beim ATP-Turnier im argentinischen Buenos Aires dem Lokalmatador Juan Manuel Cerundolo deutlich mit 2:6, 2:6 und wartet somit im neuen Jahr weiter auf den ersten Sieg.

Gegen Cerundolo, dessen älterer Bruder Francisco zu den Top 20 der Welt gehört, kam Altmaier über 1:27 Stunden Spieldauer nie wirklich in Tritt. Immer wieder präsentierte sich der 27-Jährige stark fehleranfällig - ganze 30 Unforced Errors standen am Ende auf dem Scoreboard.

Für die Nummer 51 der Welt setzte es somit bereits die vierte Niederlage der Saison, zuletzt gab es bei den Australian Open eine herbe Klatsche. Beim Turnier in der argentinischen Hauptstadt, das auf Sand stattfindet, half Altmaier dabei auch der Wechsel des Untergrunds nicht.

