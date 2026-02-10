Buenos Aires: Altmaier verliert erneut

SID 10.02.2026 • 18:52 Uhr Im neuen Jahr läuft es für Altmaier nicht, noch immer wartet er auf seinen ersten Sieg.

Tennisprofi Daniel Altmaier kommt in der neuen Saison weiter nicht in Schwung. Der Kempener unterlag beim ATP-Turnier im argentinischen Buenos Aires dem Lokalmatador Juan Manuel Cerundolo deutlich mit 2:6, 2:6 und wartet somit im neuen Jahr weiter auf den ersten Sieg.

Gegen Cerundolo, dessen älterer Bruder Francisco zu den Top 20 der Welt gehört, kam Altmaier über 1:27 Stunden Spieldauer nie wirklich in Tritt. Immer wieder präsentierte sich der 27-Jährige stark fehleranfällig - ganze 30 Unforced Errors standen am Ende auf dem Scoreboard.