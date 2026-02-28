Drittes Finale: Hanfmann greift nach erstem ATP-Titel

SID 28.02.2026 • 23:37 Uhr Yannick Hanfmann steht zum dritten Mal im Finale eines ATP-Turniers. Jetzt kann er sich den Traum vom ersten Titel erfüllen.

Der Traum vom ersten Titel lebt: Yannick Hanfmann hat zum dritten Mal in seiner Karriere das Endspiel eines ATP-Turniers erreicht. Der Karlsruher setzte sich beim 250er-Turnier in Santiago de Chile mit 6:3, 6:4 gegen den topgesetzten Francisco Cerundolo durch.

Im Finale des mit 700.045 Dollar dotierten Events trifft er auf den Gewinner der Partie zwischen dem Italiener Luciano Darderi und dem Argentinier Sebastian Báez.

Drittes Finale nach 2017 und 2020

Schon 2017 in Gstaad und 2020 in Kitzbühel hatte Hanfmann auf seinem Lieblingsbelag Sand ein Endspiel erreicht, jedoch zweimal verloren. Nun erhält der 34-Jährige, der einziger deutscher Vertreter im Hauptfeld war, seine nächste Titelchance.