Hanfmann im Halbfinale von Santiago de Chile

SID 27.02.2026 • 19:28 Uhr Der Karlsruher Yannick Hanfmann setzt sich nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen den Litauer Vilius Gaubas durch.

Yannick Hanfmann hat im neuen Tennisjahr erstmals das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht. Der Karlsruher setzte sich am Freitag in Santiago de Chile nach einem Fehlstart mit 3:6, 6:2, 6:2 gegen den litauischen Außenseiter Vilius Gaubas durch. Zum bislang letzten Mal war Hanfmann auf der Tour Anfang November 2025 in der griechischen Hauptstadt Athen so weit gekommen.