Tennis: Nächstes Aus für Altmaier - Hanfmann in Rio weiter

Nächstes Aus für Altmaier

Tennisprofi Yannick Hanfmann erreicht in Rio das Achtelfinale, Daniel Altmaier kassiert erneut eine Pleite.
Daniel Altmaier wartet weiter auf seinen ersten Sieg in 2026
Daniel Altmaier wartet weiter auf seinen ersten Sieg in 2026
© IMAGO/MAXPPP
SID
Tennisprofi Yannick Hanfmann erreicht in Rio das Achtelfinale, Daniel Altmaier kassiert erneut eine Pleite.

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro das Achtelfinale erreicht, für Daniel Altmaier war dagegen abermals in Runde eins Schluss. Hanfmann bezwang zum Auftakt den Lokalmatador Joao Lucas Reis Da Silva mit 7:6 (7:3), 6:4. Altmaier unterlag dem Serben Dusan Lajovic mit 4:6, 6:7 (7:9) und wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg in der neuen Saison.

Hanfmann bekommt es beim Sandplatzturnier in Rio nun mit Luciano Darderi (Italien/Nr. 2) oder Juan Manuel Cerundolo (Argentinien) zu tun. Altmaier kommt indes weiter nicht in Schwung: Die Niederlage gegen den Weltranglisten-129. war bereits die fünfte Pleite der deutschen Nummer zwei in diesem Jahr.

Die Probleme der vergangenen Wochen zogen sich auch gegen Lajovic durch das Spiel des 27-Jährigen: Erneut präsentierte sich Altmaier zu fehleranfällig. Im zweiten Satz schien sich der Deutsche etwas stabilisieren zu können, hatte dann allerdings unglücklich nach 2:03 Stunden im Tiebreak das Nachsehen.

