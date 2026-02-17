Tennis: Nächstes Aus für Altmaier - Hanfmann in Rio weiter

SID 17.02.2026 • 06:04 Uhr Tennisprofi Yannick Hanfmann erreicht in Rio das Achtelfinale, Daniel Altmaier kassiert erneut eine Pleite.

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro das Achtelfinale erreicht, für Daniel Altmaier war dagegen abermals in Runde eins Schluss. Hanfmann bezwang zum Auftakt den Lokalmatador Joao Lucas Reis Da Silva mit 7:6 (7:3), 6:4. Altmaier unterlag dem Serben Dusan Lajovic mit 4:6, 6:7 (7:9) und wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg in der neuen Saison.

Hanfmann bekommt es beim Sandplatzturnier in Rio nun mit Luciano Darderi (Italien/Nr. 2) oder Juan Manuel Cerundolo (Argentinien) zu tun. Altmaier kommt indes weiter nicht in Schwung: Die Niederlage gegen den Weltranglisten-129. war bereits die fünfte Pleite der deutschen Nummer zwei in diesem Jahr.