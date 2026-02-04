Knöchelprobleme: Zverev sagt Teilnahme für Rotterdam ab

SID 04.02.2026 • 18:19 Uhr Alexander Zverev muss nach seinem Fünfsatzkrimi gegen Alcaraz kürzer treten.

Tennisstar Alexander Zverev hat seine geplante Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam abgesagt. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Grund seien erneute körperliche Beschwerden, der Weltranglistenvierte habe wenige Tage nach seinem Halbfinal-Aus bei den Australian Open Probleme mit dem Knöchel.

„Ich finde es sehr schade, dass ich diese Entscheidung treffen muss“, wurde der Hamburger zitiert: „Angesichts meiner Vorgeschichte mit meinem Knöchel muss ich jedoch meiner Genesung Vorrang einräumen und kann keine Risiken eingehen.“ Das Hartplatzturnier in der niederländischen Hafenstadt findet vom 9. bis 15. Februar statt.