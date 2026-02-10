Tennis: Dominanter Struff überzeugt im Erstrundenmatch

SID 10.02.2026 • 17:15 Uhr Im ersten Satz nimmt Struff seinem Gegner jedes Aufschlagspiel ab.

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier im niederländischen Rotterdam auf dominante Art und Weise gewonnen.

Nur wenige Tage nach seinem erfolgreichen Auftritt in der Davis-Cup-Qualifikationsrunde mit dem deutschen Team lies der Routinier dem Franzosen Hugo Grenier mit 6:0, 6:4 keine Chance.

In nur 1:04 Stunden deklassierte Struff seinen Gegner vor allem im ersten Satz, gegen die starken Returns des 35-Jährigen hatte Grenier stets das Nachsehen. Auch im zweiten Satz offenbarte Struff, momentan die Nummer 82 der Welt, keine großen Schwächen.

Tennis: Struff zieht ins Achtelfinale ein

Nun geht es für den Warsteiner im Achtelfinale gegen Hubert Hurkacz (Polen) oder Alexander Bublik (Kasachstan/Nr. 3).