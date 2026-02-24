Sechste Pleite in Serie: Altmaier scheitert auch in Acapulco

SID 24.02.2026 • 07:40 Uhr Das Turnier in Mexiko findet trotz der jüngsten Gewaltwelle in weiten Teilen des Landes statt.

Tennisprofi Daniel Altmaier kommt weiter nicht in Tritt. Auch bei seinem sechsten Start im Jahr 2026 scheiterte der Kempener in der ersten Runde. Beim 500er-Turnier in Acapulco unterlag der 27-Jährige dem Spanier Alejandro Davidovich Fokina 5:7, 3:6.

In der vergangenen Saison hatte Altmaier den Sprung unter die Top 50 der Welt geschafft und wollte eigentlich weiter nach oben klettern. Doch aufgrund schwacher Turnierleistungen bislang fiel die deutsche Nummer zwei von Platz 44 wieder aus den Top 50.

Das Turnier findet trotz der jüngsten Gewaltwelle in weiten Teilen des Landes statt, die mutmaßliche Bandenmitglieder infolge der Tötung des berüchtigten Drogenbosses Nemesio „El Mencho“ Oseguera Cervantes durch die Armee ausgelöst hatten. In 20 der 32 Bundesstaaten kam es am Sonntag zu Ausschreitungen, am Montag blieben teils Schulen und Gerichte geschlossen.

„Wir stehen in ständiger Koordination und Kommunikation mit den Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden“, hieß es in einer Mitteilung des Veranstalters. Oberstes Ziel sei es, die „Einhaltung der festgelegten Sicherheitsprotokolle“ zu gewährleisten.