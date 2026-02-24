Newsticker
Struff verliert auch "Rematch" gegen Bublik

Der Warsteiner hat gegen den Weltranglistenzehnten diesmal keine Chance.
© IMAGO/Beautiful Sports International/SID/Andy Astfalck
Zweite Niederlage innerhalb von zwölf Tagen: Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat auch das „Rematch“ gegen den Topspieler Alexander Bublik aus Kasachstan verloren.

Nach seiner Dreisatz-Niederlage im Achtelfinale von Rotterdam verlor der Warsteiner auch in der ersten Runde des ATP-Turniers in Dubai mit 3:6, 4:6.

Der Weltranglistenzehnte Bublik benötigte diesmal nur 66 Minuten, ehe er seinen Matchball verwandelte. Davis-Cup-Routinier Struff spielt bislang eine durchwachsene Saison. Auch bei den Australian Open war der einzige deutsche Dubai-Teilnehmer in der ersten Runde ausgeschieden.

