Struff verliert auch "Rematch" gegen Bublik

Zweite Niederlage innerhalb von zwölf Tagen: Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat auch das „Rematch“ gegen den Topspieler Alexander Bublik aus Kasachstan verloren.
Struff verliert „Rematch“ gegen Bublik
Der Warsteiner hat gegen den Weltranglistenzehnten diesmal keine Chance.
Struff ist ohne Chance
Nach seiner Dreisatz-Niederlage im Achtelfinale von Rotterdam verlor der Warsteiner auch in der ersten Runde des ATP-Turniers in Dubai mit 3:6, 4:6.
Der Weltranglistenzehnte Bublik benötigte diesmal nur 66 Minuten, ehe er seinen Matchball verwandelte. Davis-Cup-Routinier Struff spielt bislang eine durchwachsene Saison. Auch bei den Australian Open war der einzige deutsche Dubai-Teilnehmer in der ersten Runde ausgeschieden.