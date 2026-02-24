Struff verliert auch "Rematch" gegen Bublik

SID 24.02.2026 • 14:50 Uhr Der Warsteiner hat gegen den Weltranglistenzehnten diesmal keine Chance.

Zweite Niederlage innerhalb von zwölf Tagen: Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat auch das „Rematch“ gegen den Topspieler Alexander Bublik aus Kasachstan verloren.

Nach seiner Dreisatz-Niederlage im Achtelfinale von Rotterdam verlor der Warsteiner auch in der ersten Runde des ATP-Turniers in Dubai mit 3:6, 4:6.