Tennis: Hanfmann ohne Probleme in zweiter Runde

SID 23.02.2026 • 18:33 Uhr Tennisprofi Yannick Hanfmann bezwingt den Serben Dusan Lajovic in zwei Sätzen.

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in Santiago de Chile ohne Probleme in die zweite Runde eingezogen. Der Davis-Cup-Spieler bezwang den Serben Dusan Lajovic klar mit 6:0, 6:3 und trifft nun auf den gesetzten Argentinier Camilo Ugo Carabelli.

Hanfmann, einziger deutscher Vertreter beim Sandplatzturnier in der chilenischen Hauptstadt, ließ seinem Kontrahenten im ersten Satz keine Chance und nahm ihm seine drei Aufschläge ab.