Tennis: Hanfmann verpasst Viertelfinale von Rio

SID 18.02.2026 • 23:33 Uhr

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Rio de Janeiro nach einem großen Kampf den Einzug ins Viertelfinale verpasst.

Der Davis-Cup-Spieler unterlag dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo 4:6, 7:6 (7:1), 4:6 und schied als letzter deutscher Teilnehmer aus. Daniel Altmaier (Kempen) war beim Sandplatzturnier an der Copacabana nicht über die erste Runde hinausgekommen.

Tennis: Hanfmann liefert großen Kampf

Hanfmann, der zum Auftakt Lokalmatador Joao Lucas Reis Da Silva bezwungen hatte, kämpfte sich nach einem 0:3 im ersten Satz zwischenzeitlich wieder auf 4:4 heran, doch gab im zehnten Spiel dann zum zweiten Mal seinen Aufschlag ab.