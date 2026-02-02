Tennis-Star verletzt sich mit bitterem Missgeschick und muss aufgeben

So etwas sieht man selten: Giovanni Mpetshi Perricard hat sich beim ATP-Turnier in Montpellier mit einer unglücklichen Aktion eine Verletzung eingehandelt - der Franzose musste sein Erstrundenmatch gegen Arthur Gea aufgeben.
© IMAGO/Photosport NZ
Beim Stand von 3:5 und 0:30 kam Mpetshi Perricard ans Netz und spielte einen Volley. Er erwischte den Ball jedoch nicht richtig und die Filzkugel prallte vom Schläger ab und traf den Franzosen aus kürzester Distanz am linken Auge.
Mpetshi Perricard ließ sich behandeln, nach der Satzpause war klar, dass es für den 22-Jährigen nicht mehr weitergeht.
Bei den Australian Open hatte Mpetshi Perricard in fünf Sätzen gegen den Argentinier Sebastian Baez verloren. Nun die bittere und zugleich wohl kurioseste Aufgabe beim Heimturnier in Frankreich.