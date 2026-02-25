Zverev gewinnt bei Comeback in Acapulco

SID 25.02.2026 • 06:05 Uhr Mehr als drei Wochen nach den Australian Open kehrt Alexander Zverev auf die Tour zurück - und zieht in Mexiko ins Achtelfinale ein.

Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev hat mehr als drei Wochen nach seinem bitteren Halbfinal-Aus bei den Australian Open ein erfolgreiches Comeback auf der Tour gegeben.

Der an Nummer eins gesetzte Hamburger besiegte in der Nacht zum Mittwoch den Franzosen Corentin Moutet in der 1. Runde des ATP-Turniers in Acapulco/Mexiko 6:2, 6:4. Im Achtelfinale trifft Zverev nun auf den Serben Miomir Kecmanovic.

„Corentin kann ein schwieriger Gegner sein, besonders wenn man wie ich eine Weile keine Matches gespielt hat“, sagte Zverev nach dem Erfolg in 1:31 Stunden, bei dem er kein Break erlaubte: „Ich bin also auf jeden Fall zufrieden mit meiner Leistung und freue mich auf das, was noch vor mir liegt.“ Zverev hatte in Acapulco bereits 2021 gewonnen.

Zverev kehrt nach Auszeit zurück

Bei den Australian Open in Melbourne hatte Zverev Ende Januar in einem epischen Fünfsatzkrimi gegen Carlos Alcaraz nur knapp das Finale verpasst. Anschließend nahm sich der 28-Jährige eine Pause, reiste in Ruhe nach Acapulco, wo das Turnier trotz der heftigen Gewaltausbrüche in Mexiko dennoch durchgezogen werden soll, und legte gleich mehrere Trainingstage ein.

In Mexiko ist zudem seine Tochter Mayla dabei, was Zverev laut eigener Aussage die Dinge noch etwas leichter angehen lässt.