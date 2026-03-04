Aufgabe in Indian Wells: Altmaier ausgeschieden

SID 04.03.2026 • 22:36 Uhr Der Kempener Daniel Altmaier kann nach Satzrückstand gegen Kecmanovic nicht weitermachen.

Die unglückliche Serie von Daniel Altmaier nimmt einfach kein Ende. Der Tennisprofi aus Kempen verlor auch sein siebtes Match im Jahr 2026 und scheiterte abermals in der ersten Runde eines ATP-Turniers. Beim Masters in Indian Wells musste der 27-Jährige gegen den Serben Miomir Kecmanovic, der kürzlich in Acapulco auch Topspieler Alexander Zverev geschlagen hatte, beim Stand von 3:6, 0:1 aus Sicht des Deutschen aufgeben.

In der vergangenen Saison hatte Altmaier den Sprung unter die Top 50 der Welt geschafft und wollte eigentlich weiter nach oben klettern. Doch aufgrund schwacher Leistungen fiel die deutsche Nummer zwei von Platz 44 wieder aus den Top 50.