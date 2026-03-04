Aufgabe in Indian Wells: Altmaier ausgeschieden

Die unglückliche Serie von Daniel Altmaier nimmt einfach kein Ende. Der Tennisprofi aus Kempen verlor auch sein siebtes Match im Jahr 2026 und scheiterte abermals in der ersten Runde eines ATP-Turniers. Beim Masters in Indian Wells musste der 27-Jährige gegen den Serben Miomir Kecmanovic, der kürzlich in Acapulco auch Topspieler Alexander Zverev geschlagen hatte, beim Stand von 3:6, 0:1 aus Sicht des Deutschen aufgeben.
Altmaier muss aufgeben
Daniel Altmaier hat weiter kein Glück
In der vergangenen Saison hatte Altmaier den Sprung unter die Top 50 der Welt geschafft und wollte eigentlich weiter nach oben klettern. Doch aufgrund schwacher Leistungen fiel die deutsche Nummer zwei von Platz 44 wieder aus den Top 50.
Indian Wells ist das erste Masters des Jahres und damit das zweitwichtigste Turnier der bisherigen Saison nach den Australian Open. Melbourne-Halbfinalist Zverev startet nach einem Freilos in der ersten Runde frühestens am Freitag ins Turnier.