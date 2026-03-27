Nach seiner Absage für das laufende ATP-Masters in Miami schlägt Tennisstar Novak Djokovic auch nicht in Monte-Carlo auf. Das gaben die Organisatoren des Turniers am Freitag bekannt – ohne Gründe zu nennen. Das dritte von insgesamt neun Masters-Events des Jahres findet vom 5. bis 12. April im Fürstentum Monaco statt.
Djokovic fehlt auch in Monte-Carlo
Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic, zweimal Turniersieger in Monte-Carlo, fehlt wegen einer Verletzung an der rechten Schulter in Miami. Eventuell ist der 38-jährige Serbe noch nicht wieder fit genug für den Auftakt der Sandplatzsaison in Europa. Wann Djokovic sein Comeback geben wird, ist offen.