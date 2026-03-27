Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Djokovic fehlt auch in Monte-Carlo

Der Grand-Slam-Rekordchampion aus Serbien hat seine Teilnahme für das kommende Masters abgesagt.
© AFP/GETTY IMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN
SID
Nach seiner Absage für das laufende ATP-Masters in Miami schlägt Tennisstar Novak Djokovic auch nicht in Monte-Carlo auf. Das gaben die Organisatoren des Turniers am Freitag bekannt – ohne Gründe zu nennen. Das dritte von insgesamt neun Masters-Events des Jahres findet vom 5. bis 12. April im Fürstentum Monaco statt.

Grand-Slam-Rekordchampion Djokovic, zweimal Turniersieger in Monte-Carlo, fehlt wegen einer Verletzung an der rechten Schulter in Miami. Eventuell ist der 38-jährige Serbe noch nicht wieder fit genug für den Auftakt der Sandplatzsaison in Europa. Wann Djokovic sein Comeback geben wird, ist offen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite