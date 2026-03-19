Frühes Aus für Hanfmann in Miami

SID 19.03.2026 • 17:11 Uhr Der Routinier verliert beim ATP-Masters das Duell mit dem spanischen Youngster Rafael Jodar.

Für Tennisprofi Yannick Hanfmann ist das ATP-Masters in Miami bereits nach der ersten Runde beendet. Der 34 Jahre alte Karlsruher verlor sein Auftaktmatch gegen den spanischen Youngster Rafael Jodar am Donnerstag mit 4:6, 6:4, 1:6, im Anschluss ist Jan-Lennard Struff gegen den Amerikaner Darwin Blanch gefordert.

Etwas mehr als zwei Wochen nach seinem Einzug ins Endspiel von Santiago de Chile, das er gegen den Italiener Luciano Darderi verlor, gab Hanfmann im ersten Durchgang sein letztes Aufschlagspiel ab. Im Generationenduell mit dem 19-Jährigen – beide hatten sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt – erkämpfte er in Satz zwei noch den Ausgleich, konnte dann aber kaum noch gegenhalten.