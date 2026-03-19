Frühes Aus für Struff und Hanfmann in Miami

SID 19.03.2026 • 19:20 Uhr Das deutsche Tennis-Duo scheitert beim ATP-Masters schon in der ersten Runde an zwei Youngstern.

Für die Tennis-Routiniers Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann ist das ATP-Masters in Miami bereits nach der ersten Runde beendet. Struff (35/Warstein) unterlag dem US-Teenager Darwin Blanch am Donnerstag mit 3:6, 6:3, 3:6, Hanfmann (34/Karlsruhe) hatte zuvor sein Auftaktmatch gegen den spanischen Youngster Rafael Jodar mit 4:6, 6:4, 1:6 verloren.

Etwas mehr als zwei Wochen nach seinem Einzug ins Endspiel von Santiago de Chile, das er gegen den Italiener Luciano Darderi verlor, gab Hanfmann im ersten Durchgang sein letztes Aufschlagspiel ab. Im Generationenduell mit dem 19-Jährigen – beide hatten sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt – erkämpfte er in Satz zwei noch den Ausgleich, konnte dann aber kaum noch gegenhalten.