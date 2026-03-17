Fünf Doping-Verstöße: Tennistrainer Matosevic gesperrt

SID 17.03.2026 • 08:14 Uhr Der frühere Profi gestand, unter anderem Blutdoping betrieben zu haben und ist nun vier Jahre gesperrt.

Der frühere Tennisprofi Marinko Matosevic ist wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln mit einer vierjährigen Sperre belegt worden. Das teilte die International Tennis Integrity Agency (ITIA) mit. Der frühere Weltranglisten-39., der mittlerweile als Trainer tätig ist, bestritt zunächst alle Vorwürfe, doch bekannte dann, Blutdoping betrieben zu haben. Ein unabhängiges Schiedsgericht stellte fünf Vergehen des Australiers zwischen 2018 und 2020 fest.

Dazu gehörten „die Anwendung einer verbotenen Methode durch Blutdoping und die Unterstützung eines anderen Spielers beim Blutdoping“. Außerdem habe Matosevic „anderen Ratschläge gegeben, wie man positive Tests vermeiden kann“, dazu „die verbotene Substanz Clenbuterol verwendet und besessen“. Clenbuterol, ein Medikament zur Behandlung von Asthma und anderen Atemproblemen, wird teilweise von Bodybuildern und Sportlern als nicht zugelassener Leistungssteigerer missbraucht.

Matosevic, der während seiner aktiven Karriere von 2003 bis 2018 bei allen vier Grand-Slam-Turnieren gespielt hatte, ist bis 2030 von allen von der ITIA autorisierten Tennisveranstaltungen und -aktivitäten, etwa ATP- und WTA-Turnieren, ausgeschlossen.