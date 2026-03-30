Der Karlsruher Tennis-Profi Yannick Hanfmann hat sein Erstrunden-Aus beim ATP-Masters in Miami offenbar gut verarbeitet und ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt.
Hanfmann im Achtelfinale von Marrakesch
Yannick Hanfmann steht im Achtelfinale von Marrakesch. Dort trifft als nächstes auf einen einheimischen Außenseiter.
Auftaktsieg in Marokko: Yannick Hanfmann
© AFP/SID/RODRIGO ARANGUA
Beim ATP-Turnier in Marrakesch zog der 34-Jährige als Nummer acht der Setzliste durch einen 7:6 (8:6), 6:4-Auftaktsieg gegen den Niederländer Jesper de Jong ins Achtelfinale ein.
In der Runde der besten 16 trifft Hanfmann, der zu Monatsbeginn in Santiago de Chile bis ins Endspiel gekommen war, auf den Marokkaner Karim Bennani. Außer Hanfmann schlagen in Nordafrika keine weiteren Deutschen auf.