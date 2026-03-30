Hanfmann im Achtelfinale von Marrakesch

SID 30.03.2026 • 21:08 Uhr Yannick Hanfmann steht im Achtelfinale von Marrakesch. Dort trifft als nächstes auf einen einheimischen Außenseiter.

Der Karlsruher Tennis-Profi Yannick Hanfmann hat sein Erstrunden-Aus beim ATP-Masters in Miami offenbar gut verarbeitet und ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Beim ATP-Turnier in Marrakesch zog der 34-Jährige als Nummer acht der Setzliste durch einen 7:6 (8:6), 6:4-Auftaktsieg gegen den Niederländer Jesper de Jong ins Achtelfinale ein.