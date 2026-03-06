Indian Wells: Zverev überzeugend weiter

SID 06.03.2026 • 22:09 Uhr Der 28-Jährige gibt keinen einzigen Breakball ab - ein perfekter Auftakt in Kalifornien.

Nach seinem Turniersieg im Doppel ist Alexander Zverev beim ersten Masters des Jahres in Indian Wells souverän in die dritte Runde eingezogen.

Bei seinem späteren Turniereinstieg dank eines Freiloses in Runde eins setzte sich der deutsche Tennis-Star gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 6:3, 6:4 durch.

Indian Wells: Zverev in 72 Minuten schon durch

Im Duell mit dem früheren Wimbledon-Finalisten Berrettini verwandelte Zverev nach lediglich 1:12 Stunden seinen ersten Matchball. Bei rund 20 Grad Celsius zur Mittagszeit in Kalifornien profitierte der 28-Jährige einmal mehr von seinem guten Aufschlagspiel.

Der Hamburger, der auf dem Hartplatz in Kalifornien seit 2015 nie über das Viertelfinale hinausgekommen war, erzielte 89 Prozent der Punkte beim ersten Aufschlag und 82 Prozent beim zweiten Aufschlag. Zverev schenkte dem Italiener keinen einzigen Breakball.

Zverev ist der letzte verbliebene Deutsche im Teilnehmerfeld. Für Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff war bereits in der ersten Runde des ATP-Masters Schluss.