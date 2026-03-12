Indian Wells: "Spiel des Jahres"? Djokovic spektakulär geschlagen

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Indian Wells im Achtelfinale gescheitert. Der 38 Jahre alte Serbe unterlag dem britischen Titelverteidiger Jack Draper nach 2 Stunden und 35 Minuten mit 6:4, 4:6, 6:7 (5:7). Carlos Alcaraz bleibt unterdessen nach seinem überzeugenden 6:1, 7:6 (7:2)-Sieg über Casper Ruud ohne Niederlage im Jahr 2026.
Djokovic spektakulär geschlagen
Draper zermürbte Djokovic in einem hart umkämpften dritten Satz und verwehrte dem Topstar den erstmaligen Viertelfinaleinzug in der kalifornischen Wüste seit seinem bis dato letzten von fünf Titeln in Indian Wells im Jahr 2016.
„Ich habe dieses Spiel durch Entschlossenheit gewonnen, indem ich versucht habe, Probleme zu lösen, mein Bestes zu geben und eine großartige Einstellung zu zeigen“, sagte Draper im Anschluss.
Spektakuläre Ballwechsel: „Djokovic und Draper setzen sich über alle Logik hinweg“
Für Djokovic war es der erste Auftritt nach seiner Finalniederlage bei den Australian Open gegen den spanischen Topstar Alcaraz. Draper, der erst sein zweites Turnier seit seiner fast sechsmonatigen Pause nach einer Armverletzung bestritt, ließ Djokovic mit einer Reihe von Stoppbällen immer wieder laufen.
Einige spektakuläre Ballwechsel am Limit beider Spieler ließen Fans und Medien schwärmen. Im Live-Kommentar beim Tennis Channel schwärmte der Kommentator nach einer symbolischen Szene vom „besten Punktgewinn, den man jemals sehen werde“. Nach der Partie schrieb der amerikanische Sportsender zudem: „Eiskalt, Tennis. Jack Draper besiegt Novak Djokovic in einem der Spiele des Jahres.“
Auch der offizielle Account der ATP Tour schrieb in einem Beitrag bei X: „Wahnsinn, lehnt euch einfach zurück und genießt es, wie Djokovic und Draper sich über alle Logik hinwegsetzen.“
Der 24-jährige Draper trifft nun im Viertelfinale auf den Russen Daniil Medwedew. Für Djokovic bleibt Indian Wells hingegen ein Manko der letzten Jahre. Zwischen 2007 und 2016 hatte er das Wüstenturnier fünf Mal gewonnen, seither maximal das Achtelfinale erreicht.
-----
mit Sport-Informations-Dienst (SID)