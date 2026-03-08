Indian Wells: Zverev müht sich ins Achtelfinale

SID 08.03.2026 • 21:55 Uhr Gegen den hartnäckigen US-Amerikaner Brandon Nakashima gewinnt Alexander Zverev bei seinem „Problemturnier“ 7:6, 5:7, 6:4.

Alexander Zverev ist bei seinem „Problemturnier“ in Indian Wells mit einiger Mühe ins Achtelfinale eingezogen.

Beim ersten Masters des Jahres in der kalifornischen Wüstenstadt setzte sich der 28-Jährige gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima in seinem zweiten Match 7:6 (7:2), 5:7, 6:4 durch und gewann auch das sechste Aufeinandertreffen mit der Nummer 30 der Welt - nach 2:32 Stunden Schwerstarbeit jubelte Zverev höchst erleichtert.

Duell mit Cobolli oder Tiafoe wartet

In der Runde der letzten 16 trifft Zverev auf den italienischen Hamburg-Sieger Flavio Cobolli, der zuletzt das Turnier in Acapulco gewonnen hatte, oder Frances Tiafoe (USA). Beim Hartplatzturnier im Coachella Valley ist die deutsche Nummer eins seit dem Debüt 2015 nie über das Viertelfinale herausgekommen. Bei allen anderen aktuellen 1000er-Veranstaltungen der ATP-Tour hat Zverev mindestens das Halbfinale erreicht.

Bei 29 Grad am Sonntagmittag tat sich Zverev mit dem hartnäckigen Nakashima schwer. Der 24-Jährige aus San Diego ließ im ersten Satz keine Breakchance zu, wehrte zwei Breakbälle des Deutschen ab. Den Tiebreak spielte Zverev dann aber nervenstark runter.

Im zweiten Durchgang lief es ähnlich: Nakashima ließ bei seinen Aufschlagspielen nichts zu, Zverev wehrte bei 3:4 zwei weitere Breakchancen des Kaliforniers ab, verlor dann aber seinen Aufschlag zum 5:6 und danach auch den Satz. Im entscheidenden Durchgang hatte Zverev mehr Zugriff auf Nakashimas Service und früh die ersten Breakchancen. Zverev blieb geduldig: Das erste und einzige Break brachte schließlich den Matchgewinn.