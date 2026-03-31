Krise gestoppt? Altmaier holt ersten Tour-Sieg des Jahres

SID 31.03.2026 • 21:50 Uhr Nach acht Niederlagen in Serie auf der Tour gelingt Daniel Altmaier ein Erfolg. Bereits zuvor hatte sich ein leichter Aufwärtstrend angedeutet.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Bukarest ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis gefeiert. Der 27-Jährige aus Kempen gewann sein Auftaktmatch gegen den Spanier Pedro Martinez 6:1, 6:4 und feierte damit endlich seinen ersten Sieg des Jahres auf der Tour.

Altmaier dominierte das Match zu Beginn, nahm seinem Gegner früh zweimal den Aufschlag ab und verwandelte nach nur 30 Minuten seinen ersten Satzball. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein engeres Duell – mit dem besseren Ende für den an Nummer sechs gesetzten Altmaier, der im Achtelfinale des Sandplatzturniers auf den Kroaten Dino Prizmic trifft.