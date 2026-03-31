Krise gestoppt? Altmaier holt ersten Tour-Sieg des Jahres

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Bukarest ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis gefeiert. Der 27-Jährige aus Kempen gewann sein Auftaktmatch gegen den Spanier Pedro Martinez 6:1, 6:4 und feierte damit endlich seinen ersten Sieg des Jahres auf der Tour.
Altmaier stoppt Negativlauf
Nach acht Niederlagen in Serie auf der Tour gelingt Daniel Altmaier ein Erfolg. Bereits zuvor hatte sich ein leichter Aufwärtstrend angedeutet.
Daniel Altmaier zurück auf Erfolgskurs
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
Altmaier dominierte das Match zu Beginn, nahm seinem Gegner früh zweimal den Aufschlag ab und verwandelte nach nur 30 Minuten seinen ersten Satzball. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein engeres Duell – mit dem besseren Ende für den an Nummer sechs gesetzten Altmaier, der im Achtelfinale des Sandplatzturniers auf den Kroaten Dino Prizmic trifft.
Altmaier hatte auf der ATP-Tour in dieser Saison zuvor kein Match gewonnen und war in acht Partien ohne Satzgewinn geblieben. Zuletzt hatte er beim Challenger-Turnier in Neapel mit dem Einzug ins Finale Selbstvertrauen gesammelt.