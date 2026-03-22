Miami: Drittrunden-Aus für Alcaraz

SID 22.03.2026 • 22:36 Uhr Der Spanier Carlos Alcaraz kassiert die zweite unerwartete Niederlage binnen neun Tagen.

Der Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz ist offenbar in eine unerwartete Formkrise geraten. Der Spanier verpasste beim mit über neun Millionen Dollar dotierten ATP-Masters in Miami durch eine 3:6, 7:5, 4:6-Drittrundenniederlage gegen den 35 Positionen tiefer geführten US-Amerikaner Sebastian Korda das Achtelfinale und erlitt damit den zweiten Dämpfer binnen neun Tagen.

Erst in der Vorwoche war die Siegesserie des 22-Jährigen nach 16 gewonnenen Matches unerwartet im Halbfinale von Indian Wells gegen den Russen Daniil Medwedew zu Ende gegangen.