Miami: Zverev gewinnt Auftaktmatch

SID 22.03.2026 • 06:37 Uhr Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev trifft nach seinem Auftaktsieg in Miami auf den Kroaten Marin Cilic. Auch Jannik Sinner steht in der dritten Runde.

Tennisstar Alexander Zverev hat seine Auftakthürde beim Masters in Miami locker genommen und ist in die dritte Runde eingezogen. Die deutsche Nummer eins setzte sich im Zweitrundenmatch in Florida souverän mit 6:2, 6:4 gegen den us-amerikanischen Qualifikanten Martin Damm durch und trifft nun auf den Kroaten Marin Cilic.

„Ich bin zufrieden mit dem Spiel, zufrieden mit meiner Leistung und freue mich auf das, was noch vor mir liegt“, sagte Zverev, der 2018 das Finale in Miami erreicht hatte. Gegen den Weltranglisten-133. Damm verwandelte der Hamburger nach 1:09 Stunde seinen ersten Matchball. In der ersten Runde hatte der an Position drei gesetzte Zverev ein Freilos.

Zverev feilt an Bestform – Sinner macht kurzen Prozess

Beim Masters in Indian Wells war der 28-Jährige zuletzt im Halbfinale chancenlos gegen den späteren Turniersieger Jannik Sinner (Italien) ausgeschieden. Auch Sinner machte in der Nacht auf Sonntag in seinem Auftaktmatch kurzen Prozess mit seinem Gegner und besiegte den Bosnier Damir Dzumhur 6:3, 6:3.

Zverev ist in Miami, wo er besonders mit Blick auf die French Open Ende Mai an seiner Bestform feilen will, schon jetzt der letzte verbliebene Deutsche im Turnier.