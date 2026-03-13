Nach Halbfinaleinzug: "Biene" Alcaraz sorgt für Lacher

SID 13.03.2026 • 12:33 Uhr Der Tennisstar ist sich nicht zu fein für einen lustigen Jubel mit seinen Fans.

Tennisstar Carlos Alcaraz hat nach seinem Halbfinaleinzug beim ATP-Masters in Indian Wells für einen Lacher gesorgt.

Der 22-Jährige schlüpfte kurzerhand in ein Bienenkostüm und ließ sich von den Fans feiern. In den Sozialen Medien schrieb er „SEMISSS!“ zu entsprechenden Bildern und fügte ein Bienen-Emoji an. Zuvor hatte er dem Briten Cameron Norrie beim 6:3, 6:4-Erfolg keinen Stich gelassen.

Alcaraz schlüpft in Bienenkostüm

„Neulich war ich nach dem Spiel noch etwas bei ihnen“, sagte Alcaraz angesprochen auf seinen speziellen Fanklub. „Heute haben sie mir ein Bienenkostüm mitgebracht und angefangen zu rufen: ‚Zieh es an, zieh es an.‘ Also musste ich es für sie tun.“ Entsprechend streifte er dann ein gelb-schwarzes Oberteil über und sorgte für nicht-alltägliche Bilder.