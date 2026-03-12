Ohne Mühe: Zverev erstmals im Halbfinale von Indian Wells

SID 12.03.2026 • 20:40 Uhr Alexander Zverev dominiert den Franzosen Arthur Fils. Nun könnte es zum Duell mit Jannik Sinner kommen.

Tennisstar Alexander Zverev hat erstmals in seiner Karriere das Halbfinale beim prestigeträchtigen Masters in Indian Wells erreicht.

Die deutsche Nummer eins setzte sich im Viertelfinale in der kalifornischen Wüste deutlich mit 6:2, 6:3 gegen den talentierten Franzosen Arthur Fils durch - und konnte bei glühender Hitze Kräfte für ein mögliches Duell mit Jannik Sinner sparen.

Der Weltranglistenzweite aus Italien muss zuvor aber noch sein Viertelfinale gegen den US-Amerikaner Learner Tien überstehen. Gegen Sinner hat Zverev zuletzt 2023 im Achtelfinale der US Open gewonnen, die folgenden fünf Duelle - darunter das Finale der Australian Open 2025 - gingen allesamt verloren.

Gegen den den Weltranglisten-32. Fils verwandelte Zverev nach 1:22 Stunden seinen zweiten Matchball. Beim Hartplatzturnier im Coachella Valley war der 28-Jährige aus Hamburg seit seinem Debüt 2015 nie über die Runde der letzten acht hinausgekommen. Nun hat er bei allen aktuellen 1000er-Veranstaltungen der ATP-Tour mindestens einmal die Top vier erreicht.