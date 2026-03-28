Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
ATP
ATP
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
ATP>

Siebte Niederlage in Serie: Zverev scheitert wieder an Sinner

Siebte Niederlage in Serie: Zverev scheitert wieder an Sinner

Der Hamburger verliert im Halbfinale des ATP-Masters in Miami gegen den italienischen Weltranglistenzweiten.
Zverev kassiert nächste Niederlage gegen Sinner
Zverev kassiert nächste Niederlage gegen Sinner
© AFP/GETTY IMAGES /SID/MATTHEW STOCKMAN
SID
Der Hamburger verliert im Halbfinale des ATP-Masters in Miami gegen den italienischen Weltranglistenzweiten.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat die siebte Niederlage in Serie gegen Jannik Sinner kassiert und das Finale beim ATP-Masters in Miami verpasst. Der Hamburger verlor in 1:53 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:7 (4:7) gegen den italienischen Weltranglistenzweiten. Schon in Indian Wells war der Tokio-Olympiasieger in der Vorschlussrunde an Sinner gescheitert, der nun im Finale am Sonntag auf Jiri Lehecka aus Tschechien (Nummer 21) trifft.

„Sascha ist ein unglaublicher Spieler“, sagte Sinner, es sei ein „hartes Match“ gewesen: „Er hat unglaublich gut gespielt, aber ich habe am Ende sehr gut aufgeschlagen, vor allem in den entscheidenden Momenten. Ich bin sehr glücklich, das bedeutet mir sehr viel.“

Zverev muss damit weiter auf seine nächste Finalteilnahme in Florida warten, zuletzt stand er vor acht Jahren im Endspiel. Vor dem Duell mit Sinner hatte er von der „härtesten Prüfung“ gesprochen: „Ich freue mich darauf. Ich fühle mich ziemlich gut, hoffentlich bleibt das so.“

Vor den Augen der brasilianischen Fußball-Ikone Ronaldo setzte sich aber wieder Sinner durch, der nun 32 Sätze in Folge bei 1000er-Turnieren gewonnen hat und damit seine eigene Bestmarke weiter ausbaute.

„Es bedeutet mir sehr viel, wieder hier im Finale zu stehen“, sagte Sinner. Der Italiener versucht, als erster Spieler seit Roger Federer im Jahr 2017 das „Sunshine Double“ zu schaffen, indem er im selben Jahr die Titel in Indian Wells und Miami gewinnt: „Ich wollte so viele Spiele wie möglich bestreiten. Besser hätte es nicht laufen können.“

Mit Zverev, der in der Weltrangliste wieder auf den dritten Platz vorrücken wird, ist in Miami der letzte verbliebene Deutsche ausgeschieden. Eva Lys, Ella Seidel und Tatjana Maria bei den Frauen sowie Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier bei den Männern waren bereits in der ersten Runde gescheitert. Laura Siegemund schied in der zweiten Runde aus.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite