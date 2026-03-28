Siebte Niederlage in Serie: Zverev scheitert wieder an Sinner

SID 28.03.2026 • 04:07 Uhr Der Hamburger verliert im Halbfinale des ATP-Masters in Miami gegen den italienischen Weltranglistenzweiten.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat die siebte Niederlage in Serie gegen Jannik Sinner kassiert und das Finale beim ATP-Masters in Miami verpasst. Der Hamburger verlor in 1:53 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:7 (4:7) gegen den italienischen Weltranglistenzweiten. Schon in Indian Wells war der Tokio-Olympiasieger in der Vorschlussrunde an Sinner gescheitert, der nun im Finale am Sonntag auf Jiri Lehecka aus Tschechien (Nummer 21) trifft.

„Sascha ist ein unglaublicher Spieler“, sagte Sinner, es sei ein „hartes Match“ gewesen: „Er hat unglaublich gut gespielt, aber ich habe am Ende sehr gut aufgeschlagen, vor allem in den entscheidenden Momenten. Ich bin sehr glücklich, das bedeutet mir sehr viel.“

Zverev muss damit weiter auf seine nächste Finalteilnahme in Florida warten, zuletzt stand er vor acht Jahren im Endspiel. Vor dem Duell mit Sinner hatte er von der „härtesten Prüfung“ gesprochen: „Ich freue mich darauf. Ich fühle mich ziemlich gut, hoffentlich bleibt das so.“

Vor den Augen der brasilianischen Fußball-Ikone Ronaldo setzte sich aber wieder Sinner durch, der nun 32 Sätze in Folge bei 1000er-Turnieren gewonnen hat und damit seine eigene Bestmarke weiter ausbaute.

„Es bedeutet mir sehr viel, wieder hier im Finale zu stehen“, sagte Sinner. Der Italiener versucht, als erster Spieler seit Roger Federer im Jahr 2017 das „Sunshine Double“ zu schaffen, indem er im selben Jahr die Titel in Indian Wells und Miami gewinnt: „Ich wollte so viele Spiele wie möglich bestreiten. Besser hätte es nicht laufen können.“