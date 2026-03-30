Tennis: Sinner schafft, was zuletzt Federer gelang

Tennis-Profi Jannik Sinner hat beim ATP-Masters in Miami das „Sunshine Double“ perfekt gemacht. Der Weltranlistenzweite aus Italien, der im Halbfinale Alexander Zverev besiegt hatte, gewann das Endspiel gegen den tschechischen Außenseiter Jiri Lehecka 6:4, 6:4. Rund zwei Wochen zuvor hatte er bereits das Masters im kalifornischen Indian Wells für sich entschieden – der Sieg bei beiden Turnieren kurz nacheinander war zuletzt 2017 Roger Federer gelungen.

„Es ist ein sehr, sehr spezieller Moment“, sagte Sinner. „Hierher zu kommen und nach Indian Wells wieder auf einem sehr hohen Niveau zu spielen, bedeutet mir sehr viel. Es ist etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es gewinnen würde, weil es schwer zu erreichen ist.“ Für den 24-Jährigen, der das Turnier in Miami im vergangenen Jahr wegen seiner Doping-Sperre verpasst hatte, war es der dritte Sieg in Serie bei einem Masters.