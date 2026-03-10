Starker Zverev erreicht Viertelfinale von Indian Wells

SID 10.03.2026 • 22:52 Uhr Gegen Frances Tiafoe überzeugt die deutsche Nummer eins Alexander Zverev und kämpft nun um seinen ersten Halbfinal-Einzug in Kalifornien.

Alexander Zverev findet zunehmend Gefallen an der Wüste und steht zum erst dritten Mal in seiner Karriere im Viertelfinale von Indian Wells. Die deutsche Nummer eins setzte sich mit seiner besten Turnierleistung in Kalifornien gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe 6:3, 6:4.

„Ich habe früh die Kontrolle über das Spiel übernommen und mein Ding gemacht. Ich bin sehr zufrieden damit“, sagte Zverev: „Ich war von der Grundlinie sehr dominant. Das ist etwas, woran ich gearbeitet habe.“

Beim Hartplatzturnier im Coachella Valley im oftmals sengenden Hinterland des Golden State ist die deutsche Nummer eins seit dem Debüt 2015 nie über die Runde der letzten acht hinausgekommen. Bei allen anderen aktuellen 1000er-Veranstaltungen der ATP-Tour hat Zverev mindestens das Halbfinale erreicht.

Zverev, der in der dritten Runde gegen Tiafoes Landsmann Brandon Nakashima Schwerstarbeit verrichten musste, verwandelte gegen den Weltranglisten-22. nach 1:30 Stunden seinen ersten Matchball und wirkte sichtlich zufrieden. Im zehnten Duell mit Tiafoe war es der neunte Sieg. Seine einzige Niederlage gegen den US-Amerikaner hatte Zverev 2017 in der zweiten Runde von Cincinnati kassiert.

Angenehm für Zverev: Im Viertelfinale bleibt ihm ein Gegner erspart, der ihm so gar nicht liegt. Der Kanadier Félix Auger-Aliassime, der die beiden jüngsten Duelle mit Zverev im Vorjahr bei den US Open und den ATP-Finals gewonnen hatte, unterlag dem 21 Jahre alten Franzosen Arthur Fils 3:6, 6:7 (9:11). Gegen Fils hat Zverev allerdings ebenfalls schlechte Erfahrungen, zuletzt aus der Niederlage im Miami-Achtelfinale 2025.