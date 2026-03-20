Tennis: Deutsche Horrorserie geht weiter

SID 20.03.2026 • 19:10 Uhr Daniel Altmaier ist völlig außer Form. Er ist der nächste Deutsche, der sich in Miami verabschiedet.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat sich nahtlos in die deutsche Horrorbilanz in Miami eingereiht: Der katastrophal in die Saison gestartete 27-Jährige scheiterte am Freitag in der ersten Runde des ATP-Masters mit 4:6, 2:6 an dem Franzosen Terence Atmane und wartet in diesem Jahr weiter auf seinen ersten Sieg – und auf den ersten Satzgewinn.

Nach fünf deutschen Erstrundenniederlagen am Donnerstag und dem Aus von Laura Siegemund (2. Runde) schlägt damit nur noch Aushängeschild Alexander Zverev in Florida auf. Der Hamburger trifft nach einem Freilos am Samstag in der zweiten Runde auf den US-Amerikaner Martin Damm.

ATP: Zverev letzte deutsche Hoffnung

In Indian Wells war Zverev zuletzt im Halbfinale chancenlos gegen den späteren Turniersieger Jannik Sinner (Italien) ausgeschieden.

Für Altmaier setzte sich derweil ein völlig verkorkster Saisonstart fort. Der Weltranglisten-55. aus Kempen kassierte im achten Match 2026 die achte Niederlage.

Nach einer Regenunterbrechung von rund zwei Stunden gab er sein Aufschlagspiel früh im ersten Satz ab und fand anschließend kaum ins Spiel. Atmane nutzte nach 71 Minuten Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg.