Tennis-Star Daniil Medvedev sitzt in Dubai fest

Daniel Höhn 01.03.2026 • 16:59 Uhr Die Angriffe der USA auf den Iran und die Vergeltungsschläge des Landes haben auch Auswirkungen auf die Sportwelt. So sitzt Tennis-Star Daniil Medvedev aufgrund der Angriffe in Dubai fest.

Tennis-Star Daniil Medvedev sitzt aufgrund der Angriffe der USA im Iran in Dubai fest. Dabei wollte der Russe zum am kommenden Mittwoch beginnenden ATP-Masters in Indian Wells reisen.

Der Luftraum über den Vereinigten Arabischen Emiraten ist nach den Angriffen der USA und dem anschließenden Vergeltungsschlag des Iran geschlossen. Auch in Dubai gab es Explosionen.

„Die Situation ist ungewöhnlich”

„Die Situation ist ungewöhnlich“, sagte Medvedev russischen Medien. „Der Luftraum ist gesperrt und niemand weiß, wann wir wieder fliegen können. Wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Wir müssen abwarten, wie sich die Lage in den nächsten Stunden und Tagen entwickelt.“

Medvedev selbst gehe es gut: „Natürlich habe ich viele Nachrichten von Freunden und Bekannten erhalten. Alle machen sich Sorgen. Aber ich kann Ihnen sagen, dass alles in Ordnung ist.“