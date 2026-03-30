Zverev wieder Weltranglistendritter

Zurück an Position drei und mit dem Blick nach vorn: Alexander Zverev ist nach seinem Halbfinaleinzug beim Masters in Miami in der ATP-Weltrangliste wieder am angeschlagen fehlenden Novak Djokovic vorbeigezogen.
Zverev klettert in Weltrangliste
Der deutsche Topspieler verpasst seinen ersten Saisontitel, zeigt sich aber insgesamt verbessert.
Mit großem Abstand stehen Carlos Alcaraz (Spanien) und Jannik Sinner (Italien) an der Spitze.
Der Italiener Sinner besiegte Zverev in der Vorschlussrunde in Florida und gewann letztlich den Titel. Dennoch zeigte sich der deutsche Topspieler optimistisch mit Blick auf die anstehende Sandplatzsaison mit dem Highlight in Paris bei den French Open (ab 24. Mai).
Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Auch die deutsche Nummer zwei Daniel Altmaier verbesserte sich. Der Kempener, der auf der ATP-Tour in diesem Jahr noch ohne Sieg ist, erreichte beim Challenger in Neapel das Finale und steht nun auf dem Weltranglistenplatz 52.
Bei den Frauen bleibt Laura Siegemund als 51. die bestplatzierte deutsche Spielerin. Tatjana Maria folgt als 60. vor Eva Lys (76.).