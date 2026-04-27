Angeschlagener Zverev im Achtelfinale von Madrid

SID 27.04.2026 • 22:03 Uhr Der Hamburger setzt sich in zwei Sätzen gegen den Franzosen Atmane durch. Nun wartet ein gesetzter Gegner. Doch Zverevs Körper bereitet Sorgen.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Madrid trotz körperlicher Probleme ins Achtelfinale einzogen. Der Weltranglistendritte hatte in der dritten Runde mit dem Franzosen Térence Atmane lange keine Schwierigkeiten, nach einem etwas komplizierteren zweiten Satz gewann der Hamburger das erste Aufeinandertreffen mit dem Linkshänder letztlich mit 6:3, 7:6 (7:2).

„Ich hatte im zweiten Satz ein paar körperliche Probleme. Ich werde nicht sagen, was es ist“, sagte Zverev nach der Partie: „Bis 6:3, 5:2 habe ich ein sehr gutes Match gespielt. Mal schauen, was es ist. Ich hoffe, dass ich morgen spielen kann.“

In der Runde der besten 16 träfe Zverev, der sich in Madrid auf den Sandplatz-Höhepunkt French Open (24. Mai bis 7. Juni) vorbereitet, erstmals im Turnierverlauf auf einen gesetzten Spieler. Der nächste Gegner des 29-Jährigen wird am Abend noch zwischen dem Russen Karen Chatschanow (Nr. 13) und Jakub Mensik (Tschechien/Nr. 23) ermittelt. Gegen Chatschanow hatte Zverev 2021 im Finale von Tokio Olympia-Gold gewonnen. In Madrid steht Zverev bereits zum neunten Mal im Achtelfinale, 2018 und 2021 triumphierte er in der Caja Magica.

Gegen Atmane präsentierte sich Zverev in der Abendsession zunächst deutlich souveräner als beim Auftakt gegen den Argentinier Mariano Navone, den er erst nach drei Sätzen hatte besiegen können. Am Montag geriet Zverev lange nicht ernsthaft in Gefahr, er leistete sich wenige Fehler und spielte äußerst druckvoll. Erst Mitte des zweiten Satzes hatte er mit der Stuhlschiedsrichterin eine kurze Meinungsverschiedenheit, anschließend verlor er offenbar gehandicapt nach 5:2-Führung und vergebenem erstem Matchball doch noch seinen Aufschlag und musste gegen Atmane in die „Verlängerung“. Nach 1:37 Stunden nutzte Zverev seinen dritten Matchball.