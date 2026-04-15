ATP: Brüsseler Hallenturnier wird Italiens Wimbledon

SID 15.04.2026 • 05:48 Uhr Ab 2028 sollen die ATP-Turniere in Stuttgart und Halle/Westfalen zusätzlich Konkurrenz bekommen.

Die deutschen ATP-Rasenturniere in Stuttgart und Halle/Westfalen bekommen als Wimbledon-Vorbereitungswettbewerbe ab 2028 zusätzliche Konkurrenz aus Italien. Der italienische Verband FITP hat nach Angaben seines Präsidenten Angelo Binaghi die Lizenz des bisherigen Hallenturniers der 250er-Kategorie von Brüssel gekauft und will damit in zwei Jahren kurz nach den French Open das erste Rasen-Event im Heimatland des Weltranglistenersten Jannik Sinner ausrichten.

„Da derzeit kein Klub in Italien über Rasenplätze verfügt, weiß ich noch nicht, wo es stattfinden wird, wir haben noch Zeit, aber aus klimatischen Gründen wird es in der zweiten Juni-Woche nach Roland Garros ausgetragen, wahrscheinlich im Norden Italiens“, sagte Binaghi bei einem Medientermin im Vorfeld de ATP-Masters in Rom (5. bis 17. Mai). Zum Kaufpreis für die Lizenz, der bis Mitte Mai an die spanische Tennium-Gruppe überwiesen werden muss, machte der FITP-Chef keine Angaben.